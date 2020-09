Mirela Vaida a scăpat de soacră și direct acolo s-a dus: ”Are mâini de aur. A venit din Indonezia”

09:40

Pandemia de coronavirus continuă să producă mari probleme, la nivel global. Din această cauză, Marea Britanie ar putea intra în carantină pentru jumătate de an, în etape de câte 2 săptămâni. Potrivit informațiilor oferite de presa internațională, Marea Britanie ar putea intra în carantină etapizată, timp de jumătate de an. Astfel, regiunile din nordul, nord-vestul […]