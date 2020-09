Coronavirus: Pandemia de COVID-19 se apropie de 31 de milioane de cazuri şi a depăşit 958.000 de decese (OMS)

18:10

Candidatul PSD la Primăria Târgu Mureş, Sergiu Papuc, viceprimarul municipiului, propune un program axat pe "4 stâlpi de rezistenţă", construiţi pe valori fundamentale de coeziune socială, pe care îi consideră vitali în dezvoltarea unui oraş european."După mai bine de 4 ani de la propunerea mea pentru perioada 2016-2020, ani în care am avut, deopotrivă, şi provocări şi rezultate, atât experienţa acumulată ca viceprimar al municipiului Târgu Mureş, cât şi caracterul complex al activităţii de management al sectorului public, mă determină să nu vă propun obiective axate pe domenii specifice, ci să îmi asum 4 stâlpi de rezistenţă, vitali în dezvoltarea Târgu Mureşului european, piloni construiţi pe valori fundamentale de coeziune socială", a arătat, luni, Sergiu Papuc.Unul dintre piloni vizează un municipiu Târgu Mureş administrat responsabil şi transparent dar şi conectat la cartiere, la Zona metropolitană şi la celelalte localităţi din judeţ, însă, în egală măsură, conectat la Regiunea de Dezvoltare Centru şi cu oraşele înfrăţite."Schimburile de bune practici trebuie încurajate, nu doar la nivelul administraţiei publice, dar şi pe sectoare specifice: exemplu tineret, cultură, tehnică etc. Pe lângă oraşele înfrăţite, este util să demarăm colaborări cu oraşe-fanion în mişcarea culturală şi de tineret pentru progresul social. Conectat la reţele europene, apartenenţa la poluri de coagulare a guvernărilor locale aduce avantaje multiple oraşelor membre. Prin aderarea la reţele cum este Eurocities (unde, din România, doar Cluj-Napoca, Constanţa şi Timişoara fac parte), putem beneficia de contexte de relaţionare şi învăţare de bune practici pentru dezvoltarea oraşului nostru la cei mai înalţi parametri. Târgu Mureş este un oraş care a aspirat la obţinerea titlului de Capitală Europeană a Culturii, ocazie cu care a conturat un dosar de candidatură extrem de valoros care trebuie implementat", a arătat candidatul PSD.Acesta crede că sinergiile create cu ocazia elaborării dosarului de candidatură trebuie fructificate şi, chiar dacă nu se implementează totul la dimensiunea gândită atunci sau în durata aproximată atunci, acea viziune trebuie să prindă viaţă în comunitate."Obiectivul meu este să susţin dezvoltarea producerii şi consumului de act cultural, să susţin instituţiile de cultură, dar şi sectorul cultural independent, ca toţi să oferim publicului programe culturale autohtone de calitate, dar să îl şi conectăm la ofertă artistică incubată în alte oraşe şi ţări. De asemenea, voi acţiona ca un adevărat ambasador al programelor culturale create în Târgu Mureş pentru a le facilita audienţa şi în afara graniţelor municipiului nostru. Totodată, nu trebuie ignoraţi paşii făcuţi până acum. Oraşul nostru are proiectate anumite măsuri strategice a căror implementare a început deja şi, o administraţie publică responsabilă este aceea care continuă proiectele şi nu porneşte, cu fiecare nou început, de la zero. Elaborarea unor astfel de politici publice a presupus alocarea de resurse financiare, eforturi de coagulare a multiplelor obiective colective, colaborarea cu experţi şi consultări publice. Drept urmare, trebuie să continuăm strategiile deja adoptate, şi să acordăm prioritate propunerilor care vizează implementarea măsurilor deja gândite, asumate şi planificate", consideră Sergiu Papuc.Candidatul PSD a mai arătat că un alt pilon important al programului său este promovare a rădăcinilor, dar şi "îmbrăţişarea inovaţiei prezentului căruia îi pasă de viitor".Al treilea pilon este ca Târgu Mureş să treacă de la statutul de multicultural, la cel de intercultural."Suntem diferiţi fizic, pe plan cultural, lingvistic, gastronomic etc., avem nevoi diferite, dar putem convieţui, colabora şi ne putem influenţa. Chiar dacă ne influenţăm reciproc, nu înseamnă că trebuie să renunţăm la identitatea noastră, la ceea ce ne reprezintă, ci că putem să preluăm acele aspecte pe care noi le considerăm pozitive, care ne plac şi care ne sunt benefice. Drept urmare, este util pentru noi toţi să dezvoltăm un comportament social care subliniază faptul că acceptăm drepturile şi valoarea fiecărui om, chiar dacă el nu ne este identic. Aşadar, o comunitate dezvoltată este cea care este incluzivă (adică aceea care recunoaşte şi acceptă faptul că suntem diferiţi unii de ceilalţi) şi voi fi un puternic promotor al acestei valori. Obiectivul meu este să asigur şi mecanisme de susţinere a celor cu oportunităţi reduse, a celor cu nevoi speciale, să facilitez accesul egal la educaţie, astfel încât membri ai comunităţii noastre să nu se simtă excluşi, segregaţi şi nici doar integraţi", a afirmat Papuc.Ultimul pilon din programul candidatului PSD la Primăria Târgu Mureş este "un oraş pentru care tinerii să aibă un rol important în dezvoltarea comunităţii"."Consiliul Europei confirmă de mulţi ani, prin Carta Europeană privind participarea tinerilor în viaţa locală şi regională că: Tinerii au dreptul să fie asociaţi cu structurile şi procesele democratice ale societăţii. Au dreptul să li se audă vocile şi să ia propriile lor decizii în legătură cu problemele care le afectează viaţa. Pentru aceasta, ei trebuie să nu mai fie consideraţi ca o problemă de soluţionat, ci ca actori ai societăţii, cu drepturi şi responsabilităţi. Experienţele, originile, ideile, competenţele şi talentele lor diferite pot fi o bogăţie unică pentru colectivităţile lor şi pentru ansamblul societăţii. Autorităţile trebuie să lucreze cu tinerii de pe picior de egalitate, veghind la evitarea oricărei legături ierarhice care i-ar plasa pe tineri într-o situaţie de inferioritate. Tinerii nu trebuie nici trataţi ca victime, drept o categorie vulnerabilă care are nevoie de protecţie, nici ca obiecte în mâinile adulţilor, care pretind că le cunosc mai bine interesul", a afirmat candidatul.Sergiu Papuc, în vârstă de 35 de ani, este viceprimarul municipiului Târgu Mureş, este de profesie avocat şi este vicepreşedinte al PSD Mureş."Experienţa mea în cei peste 3 ani cât am fost viceprimar al municipiului nostru este o garanţie a faptului că sunt un bun cunoscător al sistemului de administraţie publică, iar profesia de avocat este, pentru mine, un instrument esenţial în exercitarea mandatului de primar în spiritul şi litera legii. Totodată, apartenenţa mea la un partid politic de anvergură naţională nu doar că a determinat, în timpul mandatului meu, negocieri (la nivelul administraţiei publice centrale) cu rezultat pozitiv pentru alocările de resurse considerabile către oraşul şi judeţul nostru (peste 1 miliard de euro - cifră istorică), dar am încrederea că va constitui şi în continuare un avantaj în dezvoltarea municipiului Târgu Mureş", a arătat Sergiu Papuc.Candidatul PSD la Primăria Târgu Mureş a spus că, în anul 2016, a propus un proiect cu măsuri concrete, pe domenii specifice şi că, deşi atunci nu a devenit primar, ca membru al Consiliului Local şi, ulterior, viceprimar al municipiului, nu şi-a abandonat programul propus şi, în limita prerogativelor sale, am depus toate diligenţele pentru a-l duce la îndeplinire."Mi-am asumat asigurarea unei guvernări deschise şi, cu toţii, aţi putut urmări şedinţele de Consiliu Local care au fost transmise în direct iar eu am venit în faţa dumneavoastră, în mod constant, fie prin intermediul emisiunilor televizate fie prin comunicări publice. Totodată, au fost semnate deja contracte de finanţare pentru realizarea unei planificări strategice şi a măsurilor de simplificare pentru cetăţeni, precum şi pentru creşterea calităţii serviciilor publice, şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii. Mi-am asumat modernizarea serviciilor de utilităţi publice şi protejarea mediului şi, nu doar că am vegheat asupra menţinerii gratuităţilor pentru pensionari şi elevi, dar am susţinut activ, prin implicare directă, modernizarea parcului auto al societăţii locale de transport în comun. Astfel, în ultimele 10 luni au fost semnate contractele de finanţare pentru 38 de autobuze hibrid, 47 de autobuze electrice şi pentru 137 de staţii de autobuz moderne", a arătat Sergiu Papuc.Candidatul a subliniat că alte contracte de finanţare deja semnate au ca obiective amenajarea spaţiilor verzi şi a parcurilor de joacă în zona Apicultorilor-Sârguinţei-Calea Sighişoarei, reamenajarea spaţiilor urbane cu centru multifuncţional în vederea creării de facilităţi destinate utilizării publice în zone marginalizate din oraş şi lucrări de creştere a eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe."Mi-am asumat modernizarea reţelei şcolare şi, ca viceprimar direct responsabil de Direcţia Şcoli, m-am asigurat ca cele 5 cabinete stomatologice din şcoli să fie dotate şi multe şcoli să beneficieze de investiţii consistente pentru modernizare. Totodată, în ultimele 10 luni au fost semnate contracte de finanţare pentru extinderea şi modernizarea creşei din str. Apeductului nr.54-56, amenajarea grădiniţei şi creşei în Cartierul Belvedere, reabilitarea Şcolii gimnaziale 'Friedrich Schiller' şi a atelierelor Şcolii de arte şi meserii - Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai", a afirmat candidatul.Sergiu Papuc a precizat că şi-a asumat dezvoltarea infrastructurii rutiere şi, astfel, au fost semnate contracte de finanţare pentru amenajarea de alei pietonale, piste de biciclete, achiziţia de biciclete cu tracţiune normală şi electrice, bike-park sharing în Zona Clinicilor, dar şi alte proiecte."Pentru reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest - Centru a Municipiului Târgu Mureş; pentru dezvoltarea unui sistem de management al traficului; pentru dezvoltarea a 3 capete de linii pentru încărcare electrică. Mi-am asumat modernizarea infrastructurii sportive şi m-am implicat direct în realizarea a 3 proiecte: Centrul de Nataţie din Aleea Carpaţi - bazin olimpic cu 800 de locuri; Patinoarul artificial care va intra deja în ultima etapă de finalizare şi Investiţia Consiliului Judeţean - 'Transilvania Motor Ring' - care a pus deja judeţul nostru pe harta sporturilor cu motor din Europa. Mi-am asumat susţinerea dezvoltării zonei metropolitane şi Guvernul PSD ne-a susţinut din plin, prin semnarea contractului de finanţare şi a actului adiţional pentru proiectul 'Varianta de ocolire Târgu Mureş'", a arătat Sergiu Papuc.Acesta a susţinut că, de la declanşarea pandemiei de COVID-19, ca viceprimar, a fost în permanentă alertă şi s-a preocupat de sănătatea populaţie cu trei săptămâni înainte de decretarea stării de urgenţă.