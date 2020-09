Lumină şi culoare în inima Capitalei. 561 de ani de Bucureşti, aniversare în online şi în offline

Kilometrul zero al Bucureştiul a fost luminat, seara trecută, de proiecţii video pe Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, Hotelul InterContinental şi pe Universitatea din Bucureşti. Derulate în cadrul proiectului „Bucharest – One heart. One Story.”, realizat de Primăria Capitalei, prin Creart, proiecţiile au celebrat 561 de ani de la prima atestare documentară a oraşului.

