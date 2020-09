Antonia și-a tatuat chipul lui Alex Velea! Unde l-a făcut și cum a reacționat artistul

10:20

Traian Băsescu i-a răspuns rapid provocării inițiate de Gabriela Firea. Primarul Capitalei i-a îndemnat pe toți contracandidații săi să își facă testl COVID-19, dar și cel antidrog. Traian Băsescu s-a conformat la doar câteva ore, iar în schimb, fostul președinte a avut câteva replici tăioase la adresa primarului. Duminică dimineața, candidatul PMP la Primăria Capitalei, […] The post Traian Băsescu, testat pentru COVID-19 și antidrog. Atac dur la adresa Gabrielei Firea appeared first on Cancan.ro.