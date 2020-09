Alina Pușcău și-a găsit noua dragoste la “Ferma” Pro TV?!

10:50

Daniel Pancu, antrenorul principal al formației Poli Iași, și-a ridicat elevii în slăvi după victoria spectaculoasă de la Arad cu UTA, scor 3-2, meci contând pentru runda a IV-a a Ligii 1. Imediat după finalul partidei, la vestiar, antrenorul ieșenilor Daniel Pancu a ținut un discurs pentru jucătorii săi. „Despre ce vorbim? Curaj, atitudine, organizare! […]