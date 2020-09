Gafă de amatori în Serie A! Motivul pentru care AS Roma poate pierde la „masa verde” meciul cu Verona!

AS Roma ar putea rămâne fără punctul cucerit sâmbătă la Verona, după 0-0 cu Hellas. Totul din cauza unei incredibile greșeli de completare a listei oficiale de 25 de jucători transmisă la Ligă! Amadou Diawara n-avea drept de a intra în teren, pentru că a fost trecut la categoria sub 22 de ani (limită de vârstă mărită cu un an în 2018), pe acea așa zisă listă B. ...

