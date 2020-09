15 pasageri ai unei curse aeriene, infectați cu coronavirus de un altul 

12:00

Deși meteorologii au anunțat că și luna septembrie va fi una destul de călduroasă, iată că temperaturile scăzute deja își fac simțită prezența în România. La Miercurea Ciuc, în această dimineață, termometrele înregistrau, în mod șocant, 0 grade Celsius. În această dimineață, la Miercurea Ciuc s-au înregistrat 0 grade Celsius, în ciuda faptului că meteorologii […] The post Temperaturi ireale în această dimineață, în România. Ce oraș a înregistrat 0 grade Celsius în termometre appeared first on Cancan.ro.