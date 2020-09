Schimbări mari la Antena 1: ce se întâmplă cu emisiunea Xtra Night Show, a lui Dan Capatos. Chiar prezentatorul a făcut anunțul

12:30

Iată care va fi evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 21 septembrie – 04 octombrie 2020. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice […]