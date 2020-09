Flotă de 50 de unităţi Ford Transit specialechipate pentru Poliţia de Frontieră

Ford România, prin intermediul dealerului săuŢiriac Auto, are in curs de livrare 50 de unităţi Transit AWD către Pro OpticaS.A. în cursul acestui an, având ca beneficiar final Inspectoratul General alPoliţiei de Frontieră din România.

