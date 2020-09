Măsuri extreme, din cauza pandemiei de COVID-19: de joi, barurile și restaurantele se închid mai devreme. Unde s-a luat această decizie radicală

14:30

După numai 3 luni de relație, 3 luni în care pur și simplu a radiat cu fiecare apariție pe care a avut-o în social media și în spațiul public, Andreea Bălan a făcut pasul cel mare și i-a pregătit lui Tiberiu Argint o surpriză de proporții. Andreea Bălan le-a dat tuturor vestea cea mare, în […] The post Ce surpriză colosală i-a pregătit Andreea Bălan, lui Tiberiu Argint. Artista le-a dat de veste tuturor appeared first on Cancan.ro.