Jador „s-a spovedit” în fața tuturor. Ce mesaj controversat a transmis manelistul, despre toate scandalurile în care a fost implicat

00:10

CANCAN.RO a aflat secretul supermodelului care s-a iubit cu Vin Diesel. Alina Pușcău și-ar fi găsit noua dragoste la “Ferma” Pro TV. Iar norocosul concurent care ar fi intrat în grațiile vedetei este nimeni altul decât actorul care a interpretat rolul principal în filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, George Piștereanu. Edward Norton, Adrian […] The post Alina Pușcău și-a găsit noua dragoste la “Ferma” Pro TV?! appeared first on Cancan.ro.