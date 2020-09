O PERSONALITATE PE ZI: Yogi Berra, unul dintre cei mai valoroşi jucători de baseball

Jucător emblematic al echipei de baseball New York Yankees, Lawrence Peter "Yogi" Berra s-a născut la 12 mai 1925, la St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii, într-o familie de imigranţi italieni, potrivit https://baseballhall.org.Ca jucător profesionist de baseball a activat cu succes în poziţiile de "catcher" (prinzător) şi "outfielder" (jucător poziţionat dincolo de teren, în zona verde). După retragerea din activitate, a fost manager şi antrenor. A jucat 19 sezoane în Major League Baseball (MLB), între 1946 şi 1963 pentru New York Yankees şi în 1965 pentru New York Mets, ultimul înainte de retragere.A câştigat zece titluri supreme la baseball cu New York Yankees, "World Series", mai mult decât oricare alt jucător din istoria MLB. A fost ales de trei ori MVP ("The Most Valuable Player") al MLB în întreaga sa carieră, derulată între 1946 şi 1965. Este unul dintre cei şase jucători care au câştigat de trei ori Premiul pentru cel mai valoros jucător (MVP) din Liga Americană. A fost inclus de 18 ori în echipa "All Star" din baseball. Este considerat unul dintre cei mai mari "prinzători" din istoria baseballului şi a fost ales în "Hall of Fame" (baseball) în 1972.A debutat ca jucător la 22 septembrie 1946, la vârsta de 21 de ani, şi s-a retras la 9 mai 1965, la 39 de ani, menţionează www.baseball-reference.com.Ca manager, a condus New York Yankees (1964), New York Mets (1972-1975) şi, din nou, New York Yankees (1984-1985), iar ca antrenor, New York Mets (1965-1971), New York Yankees (1976-1983) şi Houston Astros (1986-1989).Legendă a baseballului american, a rămas la fel de celebru şi pentru expresiile sale care au devenit cunoscute sub numele de "Yogi-isms" ("Yoghisme"), notează https://ro.swashvillage.org. Berra şi-a câştigat faimoasa sa poreclă, "Yogi", în adolescenţă, de la un prieten care a spus că seamănă cu un yoghin hindus. Personajul de desene animate "Yogi Bear", creat de Hanna-Barbera, îi poartă numele.Ulterior, a devenit ambasador al baseballului şi s-a dedicat activităţilor filantropice. A deschis Muzeul Yogi Berra şi un Centru de studii în Little Falls, New Jersey, în 1998, dedicat carierei sale şi istoriei baseballului.Yogi Berra a murit la West Caldwell, New Jersey, în ziua de 22 septembrie 2015, la vârsta de 90 de ani. Două luni mai târziu, i s-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă din SUA alături de Medalia de Aur a Congresului. Numărul 8, pe care Yogi Berra l-a purtat de-a lungul carierei sale în baseball, a fost retras de Yankees în 1972. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: yogiberramuseum.org

