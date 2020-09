Ai 21 de motive să fii un campion! „Marchează” săptămâna aceasta cu un SuperJoc de Blackjack!

07:50

Specialiștii au descoperit că măduva spinării nu este ferită de efectele negative ale infectării cu coronavirus. Medicii din Marea Britanie au studiat sistemul imunitar al pacienților bolnavi de Covid-19 și au ajuns la concluzia că monocitele, un tip de celule eliberate de măduva spinării în sânge, sunt afectate grav de boală. Deocamdată nu se știe […]