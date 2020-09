Coronavirus, 22 septembrie. Au fost înregistrate 1.059 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2

09:20

Pandemia de coronavirus încă impune luarea de măsuri drastice. Astfel, Marea Britanie a luat o decizie de ultim moment și, începând de joi, barurile, restaurantele și pub-urile se vor închide mai devreme, pentru a se evita răspândirea virusului COVID-19. În contextul epidemiologic, Anglia a luat o decizie de ultim moment. De joi, toate barurile, restaurantele