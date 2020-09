Vanessa Bryant, văduva lui Kobe Bryant, și-a dat mama afară din casă și i-a cerut mașina înapoi

09:40

Specialiștii au descoperit că febra Dengue oferă imunitate împotriva Covid-19. Un nou studiu a analizat legătura dintre cele două boli. Un studiu recent a arătat că expunerea la boala transmisă de ţânţari ar putea oferi un anumit nivel de imunitate împotriva Covid-19. Cercetarea, coordonată de Miguel Nicolelis, profesor la Duke University, compară distribuţia geografică a