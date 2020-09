Kim Kardashian vrea să divorțeze de Kanye West: „Este îngrijorată și se simte blocată din cauza lui”

10:30

Loredana Chivu nu încetează să șocheze prin diverse gesturi controversate. Fosta asistentă TV a atras antipatia fanilor săi, după ce a făcut un gest obscen, pe rețelele de socializare. Loredana Chivu a făcut un gest pe Instagram prin care a atras numeroase critici din partea oamenilor care o urmăresc pe rețeaua de socializare. Blondina s-a […] The post Gestul obscen făcut de Loredana Chivu, în social media. Fosta asistentă TV a fost aspru criticată de fanii săi appeared first on Cancan.ro.