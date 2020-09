Orban, cu nervii la limită: Vom folosi toate mijloacele pentru a opri creșterea pensiilor votată de "criminalii economici" de la PSD

11:10

In acest stil de viata ocupat, este foarte greu sa mentii un echilibru perfect intre viata profesionala si viata personala. In acelasi timp, doar cateva persoane sunt dispuse sa opteze pentru curatenia la domiciliu realizata de catre companii specializate care ofera servicii de calitate, in asa fel incat opteaza pentru curatenia in regim propriu folosind produse de curatenie accesibile.