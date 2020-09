Vaccinul antigripal s-a scumpit și administrarea lui începe luna aceasta! Câți lei costă o doză și cine poate să îl procure gratuit

12:10

Autoritățile din Spania au anunțat că armata va fi mobilizată la Madrid, acolo unde sunt foarte multe cazuri noi de coronavirus. Guvernatorul regiunii a cerut ajutor pentru a gestiona evoluția alarmantă a pandemiei. Guvernul a făcut solicitarea la doar o o zi după peste 850.000 de oameni au fost puși în carantină. Măsura afectează o […]