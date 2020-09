Ella de la Puterea Dragostei a dat cărțile pe față! Bruneta a vorbit despre presupusa relație cu George Pian

12:30

Un bărbat din judeţul Iaşi a beneficiat de o reducere a pedepsei pentru că a declarat că nu a a vrut să-și înșele nevasta, așa că a violat un minor. Magistraţii i-au redus unui individ pedeapsa la jumătate, din motive greu de înțeles. Prima agresiune sexuală a avut loc în iulie 2017, când victima, de […]