Avertisment înfiorător al OMS pentru omenire: “Ori ne salvăm cu toții, ori pierdem toți bătălia cu pandemia”

Agenția Națională pentru Meteorologie transmite că până în data de 18 octombrie, temperaturile vor fi mai ridicate față de cele normale pentru această perioadă. Chiar și în aceste condiții, regiunile nu vor fi ferite de precipitații. Aceste estimări pe 4 săptămână sunt realizate de ECWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată […]