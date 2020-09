Dan Cruceru, despre problemele create de COVID-19! Cum a fost văzut de ceilalți după ce s-a vindecat. „Au fost cunoștințe care au avut o reținere față de mine”

15:30

Deși părea că au relația și familia perfectă, iată că celebra Kim Kardashian și cântărețul Kanye West se află în pragul divorțului. În presa internațională se spune că modelul nu se mai înțelege deloc cu soțul ei din cauza comportamentului său bipolar. În ultimul an, Kanye West a afișat un comportament și o atitudine usor […] The post Kim Kardashian vrea să divorțeze de Kanye West: „Este îngrijorată și se simte blocată din cauza lui” appeared first on Cancan.ro.