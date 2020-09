Cum s-a îmbolnăvit de COVID-19 celebra manechină Adela Chirică. “O prietenă mi-a adus niște cadouri”

17:00

Prezicătoarea Maria Ghiorghiu traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Profund afectată de moartea soțului său, ea a lansat o serie de acuzații grave la adresa medicilor din spitalul în care acesta a fost tratat până în ultima clipă. Cunoscuta clarvăzătoare susține că Mihail Ghiorghiu-Tecuci "a fost trecut la COVID-19, deşi nu avea niciun simptom! Nu pot să mi-l îngrop creștinește!"