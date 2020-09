Intimidat de Viviana Sposub, George Burcea a rămas fără cuvinte la Ferma. Ce a mărturisit despre sărutul cu focoasa brunetă | FOTO

17:20

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au mai bifat încă o despărțire și o împăcare. La fel ca și în dățile trecute, cei doi nu au putut să stea prea mult departe unul de altul și la nici câteva zile s-au împăcat. Controversatul cuplu a mărturisit care a fost motivul despărțirii și cum au ajuns din […] The post Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au dat cărțile pe față! Au mărturisit care a fost motivul ultimei despărțiri. „M-am supărat, mi-am luat jucăriile și am plecat” appeared first on Cancan.ro.