Gigi Mulțescu este sincer: „Nu prea am activitate la Dinamo!”

18:00

Ella de la „Puterea Dragostei” și George Pian par foarte apropiați. Să fie vorba oare de un nou cuplu? Cei doi au postat o fotografie pe rețelele de socializare care a stârnit curiozitatea internauților. Ella a fost una dintre concurentele favorite de la „Puterea Dragostei”, bruneta și-a căutat jumătatea, însă a părăsit emisiunea singură. În […] The post S-a format un nou cuplu? Ella de la Puterea Dragostei și George Pian par foarte apropiați. Fotografia care a stârnit curiozitatea internauților. „Să ne fie de bine dragostea mea” appeared first on Cancan.ro.