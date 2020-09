Curs valutar BNR 23 septembrie 2020. Veste proastă pentru toți românii! Cu cât vând băncile azi 1 euro

20:40

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, a trans un semnal de alarmă legat de vaccinul anti-COVID, pe care toată lumea îl așteaptă. El a subliniat că până acesta o să fie disponibil România ar trebui să se preocupe de partea logistică a problemei. Alexandru Rafila a vorbit despre modul în care trebuie pregătită apariția vaccinului