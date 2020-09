Cum sună melodiile live, de fapt, cântate de Jador. Invitații prezenți la un eveniment s-au prăpădit de râs, atunci când manelistul a fredonat „La mulți ani”

21:40

Epidemia de coronavirus continuă să pună probleme și să facă noi victime. În acest context, Ministrul Sănătății a vorbi despre importanța respectării regulilor impuse, de către toți oamenii, subliniind faptul că în funcție de comportamentul acestora situația poate evolua spre bine sau ne putem întoarce la o perioadă de carantină. Nelu Tătaru a vorbit despre […] The post Nelu Tătaru, despre o posibilă revenire la starea de urgență! „Cred că ține doar de noi dacă vom avea un lockdown sau nu” appeared first on Cancan.ro.