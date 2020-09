LANSARE. Gândul.ro lansează emisiunea Gândul Green cu Dan Vardie

01:10

De ce i-a fost frică, nu a scăpat! Fostul manechin Adela Chirică făcuse testul COVID-19 în urmă cu câteva zile, iar rezultatul i-a dat speranțe, pentru că ieșise negativ. A doua testare, de siguranță, i-a dat planurile peste cap: pozitiv! Adela are dureri de cap, grețuri și temperatură, stă, oricum, în izolare și ia tratament […]