Ce a pățit Jason Derulo când a fost în România. Detalii din avionul privat + VIDEO

09:30

Radu Banciu, realizatorul emisiunii ”Lumea lui Banciu”, de la B1 TV, nu vede deloc optimist viitorul oamenilor din România în lupta cu nou coronavirus. După ce profesorul Alexandru Rafila a explicat ce se va întâmpla când vor veni vaccinurile anti-COVID, Banciu și-a expus punctu de vedere. CITEȘTE ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎN DIRECT LA O EMISIUNE TV! […] The post Profeția sumbră a lui Radu Banciu: ”În doi ani România va avea cei mai mulți morți de COVID-19!” appeared first on Cancan.ro.