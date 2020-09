Spania, afectată din nou grav de pandemie. Madridul, aproape de stare de urgență

11:00

Tratamentul cu plasmă pentru formele severe de COVID-19 ajută semnificativ pacienții, potrivit specialiștilor. Echipa de cercetători, condusă de medicul Nicole Bouvier, de la Spitalul Mount Sinai din New York, a urmărit 39 de pacienți, infectați cu coronavirus, care erau internați în spital. Toți erau în stare gravă până în momentul în care au început tratamentul […]