Accident în Urziceni. Patru persoane au fost rănite

Gigi Becali este foc și pară după ce Alexandru Buziuc a fost testat și el pozitiv cu noul coronavirus. Patronul roș-albaștrilor consideră că vina este a staff-ului care nu și-a luat măsurile necesare de protejare împotriva COVID-19. În acest fel, jucătorii de la FCSB au ajuns să fie infectați chiar de către personalul clubului patronat […] The post Gigi Becali tună și fulgeră, după ce încă un fotbalist de la FCSB a fost testat pozitiv. Pe cine dă vina patronul roș-albaștrilor, pentru situația critică în care se află clubul appeared first on Cancan.ro.