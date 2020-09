Anunțul făcut de Ludovic Orban! România va putea produce Euthyrox

11:30

Play-off-ul Champions League a debutat ieri cu trei partide disputate în manșa tur a competiției. Cel mai important meci al zilei va avea loc în Belgia între Gent și Dinamo Kiev, meci care este programat de la ora 22:00. Duelul va fi arbitrat de o brigadă 100% din România condusă la centru de Ovidiu Hațegan, […] The post „Il Luce" a ajuns la fluierul lui Hațegan » Arădeanul îl arbitrează pe Lucescu diseară în Belgia în duelul Gent- Dinamo Kiev!