George Burcea, nevoit să părăsească “Ferma” în urma unui accident

16:20

Premierul Ludovic Orban a declarat că România va încerca să introducă în fabricație medicamentul Euthyrox. ”Sunt unii pacienți care au luat cantități mai mari și din această cauză s-a creat o criză. Eu îi rog să nu își ia chiar în cantități atât de mari, să nu facă stocuri, pentru că există un contract care […] The post Anunțul făcut de Ludovic Orban! România va putea produce Euthyrox appeared first on Cancan.ro.