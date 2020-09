Elena Chiriac, amenințată cu bătaia de unul dintre concurenții de la Fermă: “Jur că îți rupeam părul ăsta din cap”. Sportiva și Mihaela Rădulescu au plâns | FOTO

16:20

Tommy DeVito s-a stins pe 21 septembrie. Faimosul artist a murit din cauza Covid-19. Solistul fusese depistat cu Covid-19 și decesul a survenit în urma unor complicații. Tommy DeVito a fost membru fondator al celebrei formații Four Seasons. Trupa este și subiectul filmului „Jersey Boys" al lui Clint Eastwood. Tommy a părăsit grupul în 1971