Biletul Zilei » Atacăm un nou profit cu fotbal!

18:40

Premieră în lumea cinematografică, NASA și Hollywoodul lucrează împreună la prima producție cinematografică realizată în spațiu. Starul peliculei ce se va filma pe Stația Spațială Internațională este celebrul Tom Cruise. Actorul Tom Cruise, în vârstă de 58 de ani, va ajunge pe Staţia Spaţială Internaţională în octombrie 2021, informează news.ro. Pentru moment nu au fost […] The post Tom Cruise va ajunge în spațiu în toamna anului viitor! NASA și Hollywoodul lucrează împreună la prima producție cinematografică realizată în spațiu appeared first on Cancan.ro.