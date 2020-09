Ioana Filimon lovește din nou! E sexy-polițista rea: ”Ce-ți mai place tăvăleala!”

22:50

Cântăreaţa franceză Juliette Gréco s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. Aceasta a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o mulțime de fani îndoliați. Supranumită „Muza din Saint-Germain des Prés" și-a început cariera în anul 1949 și a reușit să impresioneze cu vocea sa milioane de oameni. De peste 60 de