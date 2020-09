Ce a făcut din „Among Us” cel mai popular joc din lume?

Jocul "Among us" a înregistrat 41,9 milioane de descărcări numai în luna septembrie a acestui an şi luna încă nu s-a încheiat. În august a înregistrat 18,4 milioane de descărcări şi, dacă luăm în considerare descărcările sale totale, până în iulie 2020 au fost 2,4 milioane de descărcări. Asta în condiţiile în care, dacă ne uităm pe statisticile din Twitch, în luna iunie jocul avea în jur de 14 canale dedicate şi o medie de aproximativ 174 de spectatori pe lună. Acum jocul are în medie 80.000 de spectatori şi aproximativ 13 milioane de ore de conţinut urmărit. Jocul are mai mult de 2 ani vechime, fiind lansat iniţial în 2018, aşa că ne întrebăm ce a făcut ca acest joc să devină în ultimele luni cel mai popular joc din lume.

