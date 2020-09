MApN: Avioane F-16 ale Armatei Române şi bombardiere americane B-52, la exerciţiul 'Bomber Weapon Training'

15:30

Preşedintele filialei PMP Neamţ, Bogdan Gavrilescu, candidat la funcţia de preşedinte al CJ Neamţ, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că va continua să lupte pentru a reda încrederea cetăţenilor în clasa politică şi administrativă."Am reuşit să stăm de vorbă cu mulţi cetăţeni din tot judeţul Neamţ, fapt care a condus la identificarea unor probleme pe care le-am cuprins în programul de guvernare 2020 - 2024 a PMP. Luptăm în continuare pentru redarea încrederii cetăţenilor în clasa politică şi administrativă. Împreună vom reuşi să repunem judeţul Neamţ pe drumul normal al dezvoltării economice şi sociale", a declarat Bogdan Gavrilescu.La rându său, candidatul PMP la funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ, Dragoş Chitic, a reamintit că în actualul mandat de edil a accesat proiecte în valoare de peste 53 milioane euro şi a reuşit să înjumătăţească datoria publică a oraşului."Împreună cu pietrenii am reuşit să însănătoşim bugetul oraşului, înjumătăţind datoria de la 324 milioane lei, cât era când am preluat mandatul de primar, la 152 milioane lei, astăzi. Tot împreună cu pietrenii am dezvoltat căi de comunicare şi am extins dialogul cu fiecare cetăţean al oraşului. Împreună cu pietrenii am pornit în 2016 pe drumul european al municipiului Piatra-Neamţ. Împreună cu pietrenii am gândit, am scris şi am obţinut finanţare pentru 26 proiecte europene, însemnând peste 53 milioane euro, care vor dezvolta accelerat municipiul Piatra-Neamţ în anii următori. Am creionat alte 5 proiecte majore pentru care vom obţine finanţare în exerciţiul financiar următor al Uniunii Europene", a declarat Dragoş Chitic.Liderii PMP Neamţ au precizat că, după alegerile locale, prima opţiune pentru a forma majorităţi în consiliul judeţean şi consiliile locale este de a negocia cu forţele politice de dreapta. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Gavrilescu Bogdan /facebook.com