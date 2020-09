VIDEO Disney amână premiera peliculei ''Black Widow'', cu Scarlett Johansson în rolul principal

Compania Walt Disney a anunţat miercuri amânarea pentru 2021 a lansărilor peliculelor ''Black Widow'', un film cu supereroi, şi ''West Side Story'', în regia lui Steven Spielberg, spre dezamăgirea operatorilor de cinema care îşi puseseră speranţele într-o creştere a numărului de spectatori în cinematografe la sfârşitul anului, informează Reuters. Cele două filme erau cele mai importante pelicule rămase în programul lansărilor de la Hollywood în 2020. ''Black Widow'' a fost amânată cu şase luni până în mai 2021, iar ''West Side Story'', versiunea-film a musicalului clasic de pe Broadway, până în decembrie 2021. Foto: (c) variety.com Schimbarea datelor de lansare vine în continuarea eforturilor dezamăgitoare de a aduce americanii înapoi în cinematografe după ce pandemia de coronavirus a dus la închiderea sălilor de spectacole în lumea întreagă începând cu luna martie.Sălile rămân închise în Los Angeles şi New York, cele mai mari centre de cinema din Statele Unite. Marii operatori AMC Entertainment şi Regal Cinemas, deţinute de Cineworld Plc, şi-au redeschis porţile în alte oraşe americane.Puţinele superproducţii care au rămas în calendarul lansărilor de anul acesta includ cel mai recent episod din franciza James Bond, ''No Time to Die'', care urmează să aibă premiera pe 20 noiembrie, şi ''Wonder Woman 1984'', care a fost recent amânată pentru 25 decembrie.Disney şi alte studiouri şi-au modificat calendarele de mai multe ori încercând să estimeze momentul în care pandemia va fi pierdut suficient de mult în intensitate astfel încât spectatorii să revină în sălile de cinema. Unele pelicule nu au mai beneficiat de o lansare în cinema, ci au avut premiera direct pe platformele de streaming.''Black Widow'', cu Scarlett Johansson în rolul unei supereroine Marvel, a fost iniţial programat pentru luna mai şi amânat ulterior pentru 6 noiembrie.Disney a mai anunţat miercuri că ''Death on the Nile'', după Agatha Christie, va fi lansat în decembrie 2020 în loc de octombrie, iar ''Eternals'', produs de Marvel Studios, pentru noiembrie 2021, în loc de februarie 2021. Eternals delayed to Nov 5, 2021. Marvel made the right & responsible decision. There’s a pandemic. Nothing is more important than health & lives. I can’t tell ppl to go to a movie theater until I feel safe going to one.Take care of yourselves. I promise it’ll be worth the wait!— Kumail Nanjiani (@kumailn) September 23, 2020 ''Marvel a luat decizia corectă şi responsabilă'', a scris pe Twitter Kumail Nanjiani, unul dintre actorii din distribuţia ''Eternals''. ''Este o pandemie. Nimic nu e mai important decât sănătatea şi vieţile oamenilor. Nu îi pot îndemna pe oameni să meargă la cinema înainte să cred că e sigur să mergi''. Disney îşi menţine intenţia de a lansa animaţia ''Soul'', realizată de studioul Pixar, pe 20 noiembrie în cinematografe. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)

