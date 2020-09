15 câini, folosiți în Finlanda pentru a detecta bolnavii de Covid-19

09:10

Bianca Drăgușanu a început să se simtă rău de câteva zile. Blondina prezintă semne de răceală și le-a mărturisit fanilor de pe rețelele de socializare că nu are de gând să se „vândă”, precum ea susține că se vând alte vedete spunând că au coronavirus. Bianca Drăguanu susține că, acum că a anunțat că se […] The post Bianca Drăgușanu „lovește” în toate vedetele care au avut coronavirus, după ce ea a răcit: „Nu mint poporul cu televizorul” appeared first on Cancan.ro.