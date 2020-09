Orban: Riscăm să pierdem 30 de miliarde de euro. Iohanis a avansat o sumă de zece ori mai mică

11:10

Producătorul de vin Murfatlar este vândut pe bucăţi de lichidatorul judiciar Compania a intrat în faliment în 2018 după ce mulţi ani fusese liderul pieţei. Activele producătorului de vin Murfatflar sunt vândute pe bucăţi de către lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un preţ de pornire de 10 mil. euro (plus TVA), şi cele 370 ha de vie, ce pornesc de la 3 mil. euro (plus TVA). Mai sunt scoase la lichitaţie şi sediul administrativ, alte terenuri şi construcţii şi stoc...