Alin Oprea, dat în judecată de soție, în plin divorț. “E prima oară când aud”

14:30

Soțul șefei DIICOT, Dan Hosu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizia nu este însă definitivă. Decizia Tribunalului București a fost pronunțată joi, 24 septembrie, în dosarul „Carpatica", în care sunt judecați Dan Hosu, soțul procurorului-șef DIICOT Giorgiana Hosu și fostul președinte al Consiliului de Administrație al companiei Carpatica, Angela Toncescu. Dan Hosu a fost găsit vinovat […]