Avocatul Poporului cere ministrului Muncii date privind liberele părinţilor pentru supravegherea copiilor, la suspendarea cursurilor

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirţ, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că şi-a făcut testul antidrog în urma unor solicitări venite din partea cetăţenilor."Am făcut testul antidrog pentru că cetăţeni din cartiere mi-au cerut să fac acest lucru, m-au provocat să merg să mi-l fac şi am găsit aceasta de bine. Am mers, l-am făcut şi l-am prezentat (...) Cetăţenii din cartier aveau suspiciuni asupra mai multora (candidaţi n.red.)... M-au întrebat dacă mă droghez. Şi am spus 'Nu!' M-au întrebat simplu dacă mă droghez (...) Nici nu ştiam cum se face (testul n.red.). Am căutat pe internet cum se face, locul unde se face, am mers, am plătit şi am făcut acest test", a declarat Mircea Cirţ.Acesta a mai precizat că a adresat o solicitare actualului primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, candidat pentru un nou mandat, să participe la o dezbatere publică, însă n-a primit nici un răspuns.Candidatul liberal a mai subliniat că la rândul său a fost invitat la dezbateri publice de alţi contracandidaţi pentru primăria Baia Mare, unii activi în politica locală de mulţi ani, dar a fost nevoit să decline invitaţia din cauza timpului scurt."Bătălia mea în această campanie electorală este cu actualul primar şi nu pot să mă las defocusat de alte invitaţii care au fost foarte multe. De altfel, la unele am răspuns, aşa cum a fost şi Radio România (Actualităţi n.red.), care ne-a invitat pe toţi la o dezbatere publică la care am răspuns cu drag, însă o defocusare de la esenţial n-am putut să-mi permit pentru că timpul e foarte scurt,", a spus Mircea Cirţ.Un test antidrog a mai efectuat, în perioada campaniei electorale, şi candidatul PMP pentru primăria municipiului Baia Mare, Adrian Todoran. AGERPRES / (A - autor: Leontin Cupar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Mircea Cirț - Noul Primar Baia Mare /facebook.com