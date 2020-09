Mike Pompeo în Grecia, săptămâna viitoare, în pline tensiuni cu Turcia

21:20

Harold Evans, legendă a jurnalismului de investigaţie şi cunoscut mai ales pentru că a condus redacţia publicaţiei britanice The Sunday Times, a decedat la vârsta de 92 de ani, la New York, a anunţat joi soţia sa, Tina Brown, transmit Reuters şi AFP.Decesul lui Evans a survenit miercuri, din cauza unei insuficienţe cardiace.Premierul britanic Boris Johnson - care el însuşi a fost jurnalist la Times - l-a calificat pe Harold Evas drept ''un veritabil pionier al jurnalismului de investigaţie''.La rândul său, ministrul culturii britanic Oliver Dowden a adus omagiile sale unui ''gigant'' al jurnalismului.Originar dintr-o familie modestă din Manchester (nord-vestul Angliei), Harold Evans şi-a început cariera la ziarul local Manchester Evening News.Director al redacţiei The Sunday Times din 1967 până în 1981, el a jucat un rol esenţial în dezvăluirea scandalului thalidomidei, un medicament tranchilizant şi antivomitiv cu acţiune nocivă asupra fătului când este administrat femeilor gravide.Sub conducerea sa, publicaţia duminicală a dezvăluit că spionul britanic Kim Philby era un agent dublu în serviciul Uniunii Sovietice.El a publicat, de asemenea, extrase din memoriile fostului ministru laburist Richard Crossman pe care guvernul le dorea interzise.Numit în 1981 la conducerea redacţiei versiunii cotidiene a publicaţiei, The Times, nu a rămas în funcţie decât un an, intrând în conflict cu proprietarul publicaţiei, magnatul Rupert Murdoch.Acest tată de cinci copii descria jurnalismul drept ''pasiunea'' sa şi îşi rezuma viziunea acestei meserii astfel: ''a încerca să obţii adevărul implică a respinge stereotipurile şi clişeele''.După plecarea sa de la The Times, el a ajuns cu a doua sa soţie, Tina Brown, în SUA, unde a devenit director al editurii Random House.În SUA, Tina Brown s-a impus ca o patroană de presă extrem de respectată, la conducerea revistei Vanity Fair în anii '80, apoi a publicaţiei New Yorker în '90. Cuplul a câştigat o reputaţie de mare influenţă în viaţa politică şi mondenă new-yorkeză.AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)