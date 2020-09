Pandemia de COVID-19 face ravagii în Franța. S-a înregistrat un nou record absolut de infectări, în ultimele 24 de ore

17:10

Fericire infinită în familia Silvana Rîciu – Nicușor Ioniță! Cântăreața a devenit astăzi mămică pentru a treia oară, iar fericitul tătic a prezentat-o lumii întregi pe fiica lor. Prima poză cu mica prințesă a fost însoțită de un mesaj profund, iar felicitările au început să vină cu sutele.