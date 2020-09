Ozana Barabancea lovește din nou! Internauții s-au prăpădit de râs, după ce jurata de la Antena 1 a postat mai multe fotografii modificate: „Ați uitat una fără filtru”

17:30

Curtea Constituţională a României a decis, astăzi, predarea educației sexuale în școli se face obligatoriu cu acordul părinților. CCR a respins sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis asupra actului normativ care modifică legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. „A respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele României şi a constatat că este constituţională, în […]