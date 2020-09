Cât te costă să-i aduci pe Viorica și Ioniță din Clejani, la evenimentul tău. Ce sumă trebuie să scoți din buzunar, pentru a te bucura de show-ul lor

19:00

Este forfotă mare atât în pieţele din Craiova, cât şi în curţile gospodinelor. Se fac ultimele pregătiri pentru cămările unde se păstrează proviziile pentru iarnă. Există însă şi craioveni care pregătesc zacusca şi o vând. Preţul unui borcan este de 10 lei, iar anunţurile sunt cu zecile pe internet. Este şi cazul lui Aurel Firu, […] The post El este olteanul care vinde 1.400 de borcane de zacuscă pentru a înființa un centru destinat femeilor abuzate appeared first on Cancan.ro.