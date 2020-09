Lui Marcel Pavel i s-a schimbat radical viața, după ce a fost infectat cu coronavirus. Ce trebuie să facă zilnic

23:50

Răsturnare de situație în cazul Ekeng! Jacques, fratele fotbalistului care s-a prăbușit pe teren, în 2016, la meciul Dinamo-Viitorul și a murit, la scurt timp, la spital, este revoltat! Procesul intentat de familia camerunezului s-a consumat vreme de câțiva ani, s-au dat sentințe, dar ultima l-a nemulțumit pe Jacques, așa că a cerut redeschiderea dosarului. […] The post Fratele lui Ekeng cere redeschiderea dosarului, la patru ani de la moartea fotbalistului appeared first on Cancan.ro.