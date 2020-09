Marcel Ciolacu: Pe listele PSD pentru parlamentare nu va exista niciun candidat cu probleme penale

11:00

Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, portughezul Jose Mourinho, a relatat că a sesizat că o poartă era mai mică pe stadionul din Macedonia de Nord pe care a jucat meciul de joi cu KF Shkendija, în turul al treilea preliminar al Europa League şi a cerut clubului gazdă să intervină, transmite Reuters.Mourinho a precizat că a fost alertat de portarii săi, Hugo Lloris şi Joe Hart, care au observat că poarta la care se pregăteau avea dimensiuni neregulamentare, iar tehnicianul lusitan a sesizat, la rândul lui, delegatul UEFA.După meci, Mourinho a postat o imagine cu el pe Instagram în care aproape atinge bara transversală. View this post on Instagram I thought I had grown but then I realised the goal was 5 centimetres lower-Shkëndija 1 - 3 @spursofficial A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho) on Sep 24, 2020 at 1:37pm PDT ''Înaintea meciului a fost o situaţie amuzantă, deoarece portarii mei mi-au spus că poarta e prea mică'', a afirmat Mourinho la finalul meciului câştigat de Tottenham cu 3-1, prin golurile marcate de Erik Lamela, Heung-min Son şi Harry Kane.''Am fost şi eu şi era clar că poarta e mai mică. Portarii petrec ore între buturi şi astfel ştiu când poarta nu are dimensiunile corecte. Nu sunt portar, dar cunosc fotbalul de când eram mic şi atunci când stau în poartă şi întind mâinile ştiu care e distanţa până la bară, aşa că am simţit imediat că ceva e în neregulă'', a explicat Mourinho.''Am vorbit cu delegatul UEFA pentru a confirma acest lucru şi, da, poarta era mai joasă cu 5 centimetri, astfel că am cerut să fie schimbată'', a subliniat Mourinho.Meciul dintre Shkendija, echipă care a eliminat-o pe FC Botoşani, în turul anterior, şi Tottenham a avut loc pe Tose Proeski Arena din Skopje, capitala Macedoniei de Nord, deoarece stadionul echipe Shkendija nu îndeplineşte cerinţele UEFA.Londonezii vor juca în play-off-ul Europa League cu Maccabi Haifa, pe 1 octombrie.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ady Ivaşcu)