Dorian Popa a ajuns pe mâna esteticianului! La ce procedură a apelat artistul: „În 24 de ore sunt fără pansament”

08:50

Banca Națională a României a anunțat noul curs de referință al zilei de astăzi. Astfel, euro câștigă din nou teren în fața leului și cunoaște o nouă creștere alarmantă. Potrivit noilor informații oferite în cadrul cursului valutar interbancar afișat în această dimineață, un euro este din nou în creștere, față de ziua precedentă. La fel […] The post Curs valutar BNR 25 septembrie 2020. Românii au crezut că nu văd bine. Cât a ajuns să coste azi 1 euro – creșterea e alarmantă appeared first on Cancan.ro.