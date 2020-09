Lili Hinstin renunţă la funcţia de director artistic al Festivalului de Film de la Locarno

15:00

Politologul Cristian Pîrvulescu apreciază că prezenţa la urne la alegerile locale de duminică ar putea fi de aproximativ 40%, dar că aceasta ar putea fi influenţată şi de mobilizările online, iar între primii doi clasaţi în cursa pentru Primăria Capitalei, competiţia va fi 'umăr la umăr'."E foarte greu de făcut estimări. Prezenţa la vot este, în general, scăzută la alegerile locale. De altfel, la toate alegerile, cu excepţia celor prezidenţiale, prezenţa este redusă la vot. Dar alegerile europene, foarte politizate de referendumul pentru justiţie din 2019, au fost o surpriză. A fost o prezenţă foarte bună la alegerile europene, spectaculoasă, cu 20 de procente mai mare decât prezenţa precedentă. Dar în mai 2019 nu era COVID-19. Deci, situaţia este schimbată şi este greu să apreciem prezenţa. Unii pariază pe 45, alţii pe 35", a declarat, pentru AGERPRES, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice, conf. univ. dr Cristian Pîrvulescu.Potrivit acestuia, rezultatele vor fi diferite, în funcţie de prezenţă, dar şi de campaniile din mediul online."Senzaţia mea este că ea va fi undeva în jur de 40%, bazându-mă pe o serie de raţionamente, dar lucrurile pot să evolueze în funcţie de mobilizările online. Vom vedea dacă ele vor mai reuşi să facă ce au făcut în urmă cu un an şi jumătate; în urmă cu un an - la alegerile prezidenţiale. Dar la alegerile prezidenţiale, rezultatele erau previzibile. Noi avem la Bucureşti un 'umăr la umăr', cum nu a mai existat din 2000. Şi acest 'umăr la umăr' este într-un singur tur, deci nu mai există o a doua şansă. Asta ar putea creşte într-o oarecare măsură miza şi aşa îmi explic şi de ce la Bucureşti, mai mult decât în orice altă parte, a fost o campanie mai dură, cu lovituri sub centură, cu informaţii distribuite pe reţelele sociale pentru a compromite adversarul şi pentru a demobiliza electoratul", a mai declarat Pîrvulescu.El a estimat că, la nivel naţional, 80-90% din mandatele de primar vor reveni PSD sau PNL, iar acest lucru va avea o "importanţă imensă pentru alegerile parlamentare", unde mobilizarea primarilor ar putea conta foarte mult."Mă aştept ca unele sectoare să fie câştigate de PNL-USR şi altele câştigate de adversari. La Capitală, situaţia este incertă, dar la nivel naţional - am făcut deja pronosticul acesta - între 80 şi 90% din mandatele de primar vor fi împărţite de cele două partide. Probabil PSD va rămâne cel mai important partid ca număr de primari, PNL - ca număr de procente al voturilor şi se va echilibra cu un posibil avantaj pentru PNL situaţia la preşedinţii consiliilor judeţene. Deci, cele două mari partide vor ieşi întărite. Restul partidelor vor avea foarte puţini primari. Iar asta are importanţă imensă pentru alegerile parlamentare, unde - dacă prezenţa rămâne, ca de obicei, scăzută - atunci mobilizarea primarilor va conta foarte mult. Deci, victoria primarilor va întări în mod evident anumite partide în raport cu altele şi atunci vom vedea că alegerile locale resetează viaţa politică. Şi alegerile pe Bucureşti - în egală măsură. Bătălia pentru Bucureşti este o bătălie care nu vizează doar două nume, ci o întreagă strategie de guvernare pe termen mediu. Inclusiv şansele doamnei Firea de a deveni preşedintele PSD şi candidat la alegerile prezidenţiale din 2024", a spus Pîrvulescu.Politologul a arătat că în campania electorală s-a discutat "prea puţin" despre proiecte care ţin de agenda administrativă, acestea reprezentând mai degrabă fundalul pe baza căruia s-au desfăşurat atacurile şi contra-atacurile."Prea puţin (s-a discutat despre proiecte, n.r.), dar asta pentru că - exceptându-l pe Nicuşor Dan, care se simte bine mai degrabă în zona de programe, decât în zona de discurs politic - ceilalţi candidaţi, fiind politicieni de profesie sau devenind politicieni, cum este doamna Firea, au preferat subiecte care îi avantajează şi care nu sunt neapărat cele care ţin de agenda administrativă. Sigur că s-au atacat problemele acestea, dar ele au fost absolut secundare. Au fost fundalul pe baza căruia s-au desfăşurat atacurile şi contra-atacurile de campanie. Pentru că, până la urmă, asta dă şi imprevizibilitatea unei campanii, faptul că într-o campanie raporturile de forţe se tot schimbă, în funcţie de evoluţii, în funcţie de contexte. Este clar că în Bucureşti candidatura lui Traian Băsescu are un impact impresionant asupra campaniei, nu pentru că ar câştiga, ci pentru că ar putea face un câştigător, adică pe Gabriela Firea", a mai spus Pîrvulescu.Totodată, potrivit acestuia, contextul generat de pandemie a constituit un avantaj pentru primarii în funcţie."Este un alt tip de campanie, pentru că sunt alegeri în vreme de COVID şi alegerile în vreme de COVID se desfăşoară după alte reguli, cu limitări de campanie, ceea ce a făcut ca 'door to door' şi campania tradiţională să fie mai puţin importante, să se mizeze foarte mult pe reţelele tradiţionale. Asta avantajează în foarte mare măsură primarii existenţi. Campania electorală a fost invizibilă, dar totuşi solidă. 